NVIDIA планирует вернуть на рынок GeForce RTX 2060 и RTX 2060 Super из-за дефицита Ampere

Французский технический сайт Overclocking.com сообщает, что NVIDIA планирует вернуть на рынок видеокарты прошлого поколения из-за дефицита новых видеокарт. Речь идёт про видеокарты GeForce RTX 2060 и RTX 2060 Super, которых сейчас не найдёшь в магазинах.



Журналисты утверждают, что NVIDIA уже распространила новые запасы графических процессоров среди своих партнёров. Но о каком количестве видеокарт идёт речь — не сообщается.



В феврале должна выйти GeForce RTX 3060, которая получила 12 Гб видеопамяти типа GDDR6. Рекомендованная цена на GeForce RTX 3060 в России составит 31 800 рублей.



Рост цен на криптовалюты привёл к подорожанию цен на видеокарты. Причём цены поднялись не только на новые модели, но и на видеокарты, которые принято считать бюджетными.

RX 580 и GTX 1660 Super за 30 тыс. рублей. Видеокарты существенно поднялись в цене