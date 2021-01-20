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NVIDIA планирует вернуть на рынок GeForce RTX 2060 и RTX 2060 Super из-за дефицита Ampere

NVIDIA планирует вернуть на рынок GeForce RTX 2060 и RTX 2060 Super из-за дефицита Ampere
Киберспорт 0
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Французский технический сайт Overclocking.com сообщает, что NVIDIA планирует вернуть на рынок видеокарты прошлого поколения из-за дефицита новых видеокарт. Речь идёт про видеокарты GeForce RTX 2060 и RTX 2060 Super, которых сейчас не найдёшь в магазинах.

Журналисты утверждают, что NVIDIA уже распространила новые запасы графических процессоров среди своих партнёров. Но о каком количестве видеокарт идёт речь — не сообщается.

В феврале должна выйти GeForce RTX 3060, которая получила 12 Гб видеопамяти типа GDDR6. Рекомендованная цена на GeForce RTX 3060 в России составит 31 800 рублей.

Рост цен на криптовалюты привёл к подорожанию цен на видеокарты. Причём цены поднялись не только на новые модели, но и на видеокарты, которые принято считать бюджетными.

RX 580 и GTX 1660 Super за 30 тыс. рублей. Видеокарты существенно поднялись в цене
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