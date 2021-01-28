Стали известны соперники NAVI по группе на BLAST Premier: Spring Series 2021

Состав Natus Vincere по Counter-Strike сыграет в группе C с Team Liquid, FaZe Clan и MIBR на BLAST Premier: Spring Series 2021, сообщает пресс-служба турнира в «Твиттере».

В группу А попали Ninjas in Pyjamas, Astralis, OG и BIG, в группу B — Team Vitality, G2 Esports, Evil Geniuses и Complexity Gaming.

Матчи Best of 5 в групповой стадии пройдут в GSL-формате. Две лучшие команды из каждой группы сыграют Spring Finals, две другие — в Spring Showdown.

Напомним, 24 января NAVI стали победителями BLAST Premier: Global Final 2020, уверенно обыграв в финальном матче Astralis. Общий призовой фонд составлял $ 1 млн.

BLAST Premier: Spring Series пройдёт с 4 по 14 февраля в онлайн-формате. Призовой фонд турнира составит $ 150 тыс.