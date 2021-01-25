NAVI стали чемпионами, обыграв Astralis в финале BLAST Premier: Global Final 2020

В финальном матче BLAST Premier: Global Final 2020 встретились третья и первая команды мирового рейтинга по CS:GO — Natus Vincere и Astralis соответственно. Напряжённое противостояние в финале получилось только на первой карте: российский коллектив не испытал больших проблем с оппонентом, обыграв его за две карты — 16:12 на Nuke и 16:5 на Inferno.

Лучшим игроком в составе NAVI стал Александр s1mple Костылёв, сделав за две карты 50 убийств при 29 смертях. Далее идёт Илья Perfecto Залуцкий, совершивший 36 фрага при 22 смертях.

Отметим, что до матча с NAVI Astralis победила Evil Geniuses со счётом 2:1 в четвертьфинале и оказалась сильнее G2 Esports и Team Vitality с тем же счётом в полуфинале и в финале верхней части сетки. NAVI прошли в финал с нижней части сетки. В первом же раунде верхней сетки они уступили Team Liquid со счётом 0:2. В первом раунде нижней сетки оказались сильнее compLexity со счётом 2:1, потом расправились с G2 Esports со счётом 2:0, в полуфинале обыграли Team Liquid с тем же счётом, а в финале нижней части сетки оказались сильнее Team Vitality со счётом 2:1.

Стадия плей-офф BLAST Premier: Global Final 2020 проходила с 19 по 24 января в онлайне. Общий призовой фонд составил $ 1 млн. Natus Vincere досталось $ 600 тыс. Astralis получила $ 200 тыс.