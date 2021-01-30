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В Call of Duty: Warzone нашли скин, который делает игроков невидимыми

В Call of Duty: Warzone нашли скин, который делает игроков невидимыми
Киберспорт / Call of Duty: Warzone 0
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Поклонники видеоигры Call of Duty: Warzone обратили внимание на баг с платным скином Forest Spirit для оперативника Grinch. Выяснилось, что этот камуфляж делает персонажа невидимым. Работает баг, только если смотреть на модельку игрока с определённого расстояния.

По итогам экспериментов пользователей удалось определить, что персонаж со скином Forest Spirit пропадает на расстоянии 34 метров, а при использовании прицела и снайперской винтовки — на расстоянии 55 и 125 метров соответственно. После исчезновения у модели Grinch остается видимым только оружие.

Подробный разбор бага доступен на канале Scop3s_ в YouTube.

Игроки недовольны недоработкой разработчиков и попросили исправить ошибку как можно быстрее. Ожидается, что фикс бага произойдёт в ближайшем обновлении.

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