В Call of Duty: Warzone нашли скин, который делает игроков невидимыми

Поклонники видеоигры Call of Duty: Warzone обратили внимание на баг с платным скином Forest Spirit для оперативника Grinch. Выяснилось, что этот камуфляж делает персонажа невидимым. Работает баг, только если смотреть на модельку игрока с определённого расстояния.
По итогам экспериментов пользователей удалось определить, что персонаж со скином Forest Spirit пропадает на расстоянии 34 метров, а при использовании прицела и снайперской винтовки — на расстоянии 55 и 125 метров соответственно. После исчезновения у модели Grinch остается видимым только оружие.
Подробный разбор бага доступен на канале Scop3s_ в YouTube.
Игроки недовольны недоработкой разработчиков и попросили исправить ошибку как можно быстрее. Ожидается, что фикс бага произойдёт в ближайшем обновлении.
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