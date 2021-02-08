Команда Смолова обыграла сборную бойцов ММА на турнире по CS:GO

Команда футболистов Strikers форварда «Локомотива» Фёдора Смолова обыграла сборную представителей ММА Hammers в матче по CS:Go. Встреча закончилась со счётом 16-7.

Помимо Смолова в команду вошли одноклубники Фёдора из «Локомотива»: Владислав Игнатьев, Виталий Лысцов и Владимир Шолох, а также полузащитник «Динамо» Андрей Мазурин. Сборную бойцов ММА составили Роман Гнездилов, Руслан Данченко, Вадим Курило, Руслан Колонтаевский и Андрей Поздин.

«Сейчас хожу по гостинице уверенной походкой и всех поздравляю. Мы приехали с тренировки и даже не успели сходить в душ — сразу сели играть. Теперь после победы все оставшиеся сборы на эйфории пролетят незаметно. Вот вернёмся в Москву, там будет лучше монитор и пинг, и игра пойдёт лучше», — написал Смолов в «Инстаграме».