В Fall Guys добавят костюмы героев из Cuphead

В «королевскую битву» Fall Guys будут добавлены костюмы из платформера Cuphead, сообщает пресс-служба игры в «Твиттере».
Публикация доступна на странице Fall Guys в «Твиттере».
Игроки смогут приобрести костюмы Капхеда и Магмена. Каждый из них обойдётся в 10 корон – по пять за верхнюю и нижнюю часть. Костюм Капхеда станет доступен 24 февраля, образ Магмена — 26 февраля. В Fall Guys добавят также новую эмоцию за пять корон.
Игра Fall Guys вышла 4 августа 2020 года. Релиз состоялся на ПК и PlayStation 4. За сутки после выхода в Fall Guys сыграло более 1,5 млн пользователей по всему миру. 15 декабря 2020 года в игре стартовал третий сезон — Winter Knockout.
Релиз Cuphead состоялся в 2017 году на ПК и Xbox One. Летом 2020 года игра стала доступна для PlayStation 4.
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