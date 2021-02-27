Розыгрыш трёх игр FIFA 21 с платформой на выбор (PS, XBOX, ПК) от «Чемпионата»

По случаю возобновления матчей РПЛ «Чемпионат» на своей официальной странице в «Инстаграме» запустил розыгрыш трёх игр FIFA 21 с платформой на выбор (PS, XBOX, ПК)



Два кода:

Нужно подписаться на аккаунт «Чемпионата» в «Инстаграме».

Сделать репост записи себе в «сториз» и отметить @championat_com.

Аккаунт должен быть открытым



Один код:

Подписаться на нас.

Отметить троих друзей-футболистов в одном комментарии.

Три победителя будут определены 5 марта в комментариях.



Напомним, FIFA 21 вышла 9 октября на PlayStation4, Xbox One, Switch и ПК, а на платформах нового поколения (PlayStation 5 и Xbox Series X/S) — 3 декабря 2020 года. В октябре 2020 года симулятор от Electronic Arts стал самым скачиваемым на PS4.