Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Розыгрыш трёх игр FIFA 21 с платформой на выбор (PS, XBOX, ПК) от «Чемпионата»

Розыгрыш трёх игр FIFA 21 с платформой на выбор (PS, XBOX, ПК) от «Чемпионата»
Киберспорт / FIFA 0

По случаю возобновления матчей РПЛ «Чемпионат» на своей официальной странице в «Инстаграме» запустил розыгрыш трёх игр FIFA 21 с платформой на выбор (PS, XBOX, ПК)

Два кода:
Нужно подписаться на аккаунт «Чемпионата» в «Инстаграме».
Сделать репост записи себе в «сториз» и отметить @championat_com.
Аккаунт должен быть открытым

Один код:
Подписаться на нас.
Отметить троих друзей-футболистов в одном комментарии.

Три победителя будут определены 5 марта в комментариях.

Напомним, FIFA 21 вышла 9 октября на PlayStation4, Xbox One, Switch и ПК, а на платформах нового поколения (PlayStation 5 и Xbox Series X/S) — 3 декабря 2020 года. В октябре 2020 года симулятор от Electronic Arts стал самым скачиваемым на PS4.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021