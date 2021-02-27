Розыгрыш трёх игр FIFA 21 с платформой на выбор (PS, XBOX, ПК) от «Чемпионата»

Розыгрыш трёх игр FIFA 21 с платформой на выбор (PS, XBOX, ПК) от «Чемпионата»
Киберспорт / FIFA 0
По случаю возобновления матчей РПЛ «Чемпионат» на своей официальной странице в «Инстаграме» запустил розыгрыш трёх игр FIFA 21 с платформой на выбор (PS, XBOX, ПК)
Два кода:
Нужно подписаться на аккаунт «Чемпионата» в «Инстаграме».
Сделать репост записи себе в «сториз» и отметить @championat_com.
Аккаунт должен быть открытым
Один код:
Подписаться на нас.
Отметить троих друзей-футболистов в одном комментарии.
Три победителя будут определены 5 марта в комментариях.
Напомним, FIFA 21 вышла 9 октября на PlayStation4, Xbox One, Switch и ПК, а на платформах нового поколения (PlayStation 5 и Xbox Series X/S) — 3 декабря 2020 года. В октябре 2020 года симулятор от Electronic Arts стал самым скачиваемым на PS4.
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