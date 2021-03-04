Бывший баскетболист ЦСКА стал комментатором киберспортивной студии RuHub

Бывший профессиональный баскетболист Иван Lazar Лазарев стал комментатором киберспортивной студии RuHub. Иван уже на протяжении многих лет играет в Dota 2 и следит за киберспортивной сценой. В RuHub он будет комментировать матчи именно по этой дисциплине.
«Долгое время Dota 2 была для меня хобби, но я рад, что сейчас могу погрузиться в игру настолько глубоко, насколько это возможно! Зову с собой в это путешествие всех наших зрителей! Рад стать частью новой для меня команды — RuHub! Уверен, впереди нас ждёт огромное количество приятных переживаний, ярких моментов и совместных эфиров!» — говорит Иван.
Иван Лазарев выступал на позиции центрового и представлял такие клубы, как ЦСКА, «Зенит», «Рязань», «Динамо» и «Парма». В составе ЦСКА баскетболист становился чемпионом Евролиги в сезоне-2015/2016, а в сезоне-2018/2019 взял Кубок России вместе с «Пармой».
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