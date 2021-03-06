49-летняя мама игрока в Доту взяла ранг «Грандмастер» на герое Warlock

Пользователь Reddit под никнеймом taysbirdie рассказала, что её мама достигла ранга «Грандмастер» на герое Warlock. Таким образом, она стала третьим игроком в мире, кто сумел прокачать персонажа до максимального уровня. Женщина провела за Warlock более 3,95 тыс. матчей, а её средний винрейт оценивается в 52%. Стоит отметить, что она предпочитает играть в режиме Турбо.

Dota 2 — компьютерная многопользовательская командная игра в жанре multiplayer online battle arena, разработанная корпорацией Valve. Игра является продолжением DotA — пользовательской карты-модификации для игры Warcraft III: Reign of Chaos и дополнения к ней Warcraft III: The Frozen Throne. Игра изображает сражение на карте особого вида. В каждом матче участвуют две команды по пять игроков, управляющих героями — персонажами с различными наборами способностей. Для победы в матче команда должна уничтожить крепость, принадлежащую вражеской стороне, и защитить от уничтожения собственную крепость.