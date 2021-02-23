Аниме по Dota 2 получит официальную русскую озвучку
Аниме «DOTA: Кровь дракона» по вселенной Dota 2 получит официальную русскую озвучку, сообщает пресс-служба игры в «Твиттере».
Сериал получит озвучку ещё на 11 языках, кроме русского: английском, японском, филиппинском, тайском, индонезийском, португальском, испанском, каталанском, французском, немецком, а также итальянском. Помимо этого для 30 языков будут доступны субтитры.
«DOTA: Кровь дракона» — американский анимационный сериал в жанре фэнтези, действия которого происходят в мире Dota 2. Созданием занимается анимационная студия Studio Mir, которая известна мультсериалом «Легенда о Корре». Выход запланирован 25 марта 2021 года. Премьера «DOTA: Кровь дракона» состоится в онлайн-кинотеатре Netflix.
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