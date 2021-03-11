PlayStation 5 Slim и Pro выйдут не ранее 2023 года
Компания Sony активно работает над Slim и Pro версиями PlayStation 5. Об этом сообщает RedGamingTech. Японская компания уже забронировала у TSMC на 2023 год часть 5-нанометровых мощностей. Скорее всего, обновлённые версии приставок стоит ожидать не ранее 2023 года.
Сообщается, что PS5 Slim станет меньше и легче старшей PS5. Также новая версия консоли якобы получит обновлённую 5-нанометровую платформу AMD (в нынешней версии используются 7-нанометровые компоненты AMD: CPU на архитектуре Zen 2 и GPU на архитектуре RDNA 2). Поэтому PS5 Slim может стать мощнее нынешней PS5, несмотря на уменьшение габаритов.
Напомним, что PlayStation 4 Slim и Pro дебютировали спустя три года после релиза оригинальной версии консоли.
Рекомендуем вам
- 11 марта 2021
-
14:23
-
13:33
-
12:17
-
10:10
-
06:00
- 10 марта 2021
-
17:13
-
16:16
-
13:30
-
12:29
-
12:06
-
08:27
- 9 марта 2021
-
23:43
-
22:22
-
21:12
-
19:56
-
17:14
-
15:29
-
13:13
- 7 марта 2021
-
23:59
-
23:08
-
16:59
-
13:22
- 6 марта 2021
-
21:46
-
19:26
-
19:01
-
17:44
-
17:43
-
15:07
-
13:53
-
11:52
- 5 марта 2021
-
20:53
-
17:21
-
15:32
-
15:26
-
15:03
Партнерский контент
Рекомендуем вам