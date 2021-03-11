PlayStation 5 Slim и Pro выйдут не ранее 2023 года

Компания Sony активно работает над Slim и Pro версиями PlayStation 5. Об этом сообщает RedGamingTech. Японская компания уже забронировала у TSMC на 2023 год часть 5-нанометровых мощностей. Скорее всего, обновлённые версии приставок стоит ожидать не ранее 2023 года.

Сообщается, что PS5 Slim станет меньше и легче старшей PS5. Также новая версия консоли якобы получит обновлённую 5-нанометровую платформу AMD (в нынешней версии используются 7-нанометровые компоненты AMD: CPU на архитектуре Zen 2 и GPU на архитектуре RDNA 2). Поэтому PS5 Slim может стать мощнее нынешней PS5, несмотря на уменьшение габаритов.

Напомним, что PlayStation 4 Slim и Pro дебютировали спустя три года после релиза оригинальной версии консоли.