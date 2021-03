Horizon: Zero Dawn можно будет бесплатно скачать в PlayStation Store

Sony бесплатно раздаст Horizon: Zero Dawn и ещё 9 игр в рамках программы Play at Home. Скачать игры на PlayStation 4 можно будет с 25 марта по 22 апреля 2021 года. Horizon: Zero Dawn станет доступна для бесплатного скачивания с 19 апреля по 14 мая.

Список игр, которые можно будет бесплатно скачать в PlayStation Store:

Horizon: Zero Dawn Complete Edition

Abzû

The Witness

Astro Bot Rescue Mission

Moss

Thumper

Paper Beast

Subnautica

Enter The Gungeon

REZ Infinite

Чтобы забрать все перечисленные игры, нужно дождаться начала бесплатной раздачи, зайти в онлайн-магазин или в его веб-версию по этой ссылке, предварительно войдя в свой профиль.

Первой игрой, которую раздавали в рамках этой акции в PlayStation Store, стала приключенческая игра Ratchet & Clank. Скачать Ratchet & Clank бесплатно можно до 1 апреля.