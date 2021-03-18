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Horizon: Zero Dawn можно будет бесплатно скачать в PlayStation Store

Horizon: Zero Dawn можно будет бесплатно скачать в PlayStation Store
Киберспорт 0
Аудио-версия:

Sony бесплатно раздаст Horizon: Zero Dawn и ещё 9 игр в рамках программы Play at Home. Скачать игры на PlayStation 4 можно будет с 25 марта по 22 апреля 2021 года. Horizon: Zero Dawn станет доступна для бесплатного скачивания с 19 апреля по 14 мая.

Список игр, которые можно будет бесплатно скачать в PlayStation Store:

  • Horizon: Zero Dawn Complete Edition
  • Abzû
  • The Witness
  • Astro Bot Rescue Mission
  • Moss
  • Thumper
  • Paper Beast
  • Subnautica
  • Enter The Gungeon
  • REZ Infinite

Чтобы забрать все перечисленные игры, нужно дождаться начала бесплатной раздачи, зайти в онлайн-магазин или в его веб-версию по этой ссылке, предварительно войдя в свой профиль.

Первой игрой, которую раздавали в рамках этой акции в PlayStation Store, стала приключенческая игра Ratchet & Clank. Скачать Ratchet & Clank бесплатно можно до 1 апреля.

Sony бесплатно раздаёт Ratchet & Clank для PS4 и PS5
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