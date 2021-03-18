Horizon: Zero Dawn можно будет бесплатно скачать в PlayStation Store
Sony бесплатно раздаст Horizon: Zero Dawn и ещё 9 игр в рамках программы Play at Home. Скачать игры на PlayStation 4 можно будет с 25 марта по 22 апреля 2021 года. Horizon: Zero Dawn станет доступна для бесплатного скачивания с 19 апреля по 14 мая.
Список игр, которые можно будет бесплатно скачать в PlayStation Store:
- Horizon: Zero Dawn Complete Edition
- Abzû
- The Witness
- Astro Bot Rescue Mission
- Moss
- Thumper
- Paper Beast
- Subnautica
- Enter The Gungeon
- REZ Infinite
Чтобы забрать все перечисленные игры, нужно дождаться начала бесплатной раздачи, зайти в онлайн-магазин или в его веб-версию по этой ссылке, предварительно войдя в свой профиль.
Первой игрой, которую раздавали в рамках этой акции в PlayStation Store, стала приключенческая игра Ratchet & Clank. Скачать Ratchet & Clank бесплатно можно до 1 апреля.
Sony бесплатно раздаёт Ratchet & Clank для PS4 и PS5
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