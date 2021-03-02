Sony бесплатно раздаёт Ratchet & Clank для PS4 и PS5
Sony запустила акцию Play at Home, в рамках которой раздаст несколько бесплатных игр.
Первой игрой, которую раздают в рамках этой акции в магазине PlayStation Store, стала приключенческая игра Ratchet & Clank от студии Insomniac Games. Чтобы её забрать, нужно зайти в онлайн-магазин или в его веб-версию по этой ссылке, предварительно войдя в свой профиль.
Отметим, что подписчики PS Plus, ранее получившие Ratchet & Clank по подписке, смогут получить игру навсегда без привязки к оплаченной подписке. Забрать Ratchet & Clank можно до 1 апреля.
Акция Play At Home («Играйте дома») не закончится на этой раздаче. Разработчики планируют раздавать бесплатные игры в PlayStation Store ещё в течение четырёх месяцев.
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