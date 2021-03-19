ФНС России предложила ввести налог на донаты для стримеров

Федеральная налоговая служба предложила ввести налог на пожертвования для стримеров. Представители исполнительной власти считают, что за счёт таких платежей треш-стримеры не только получают хорошую прибыль, но и переходят границы дозволенного, потакая желаниям зрителей, сообщает информационное агентство «РИА Новости».
Кроме того, сенатор Алексей Пушков сообщил, что Росфинмониторинг обсуждает вопрос о регистрации как треш-стримеров, так и стримеров в качестве индивидуальных предпринимателей.
Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации выступило с инициативой ввести налог на российских блогеров. Министерство планирует обязать иностранные компании, среди которых Facebook, YouTube, Instagram, TikTok и другие, выплачивать налог за российских блогеров с доходов от рекламы. Таким образом российские власти планируют пополнять государственный бюджет. Изменение должно быть закреплено федеральным законом, а его проект планируется подготовить к середине этого года.
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