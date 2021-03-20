У 73% читеров в CS:GO стоят аватарки с аниме, а их любимой картой является Dust II

Один из пользователей форума Reddit под никнеймом Reid изучил культуру читеров в CS:GO и раскрыл много интересных деталей об их поведении. Игрок провёл в CS:GO более 4000 часов и играет в CS уже на протяжении 10 лет. Его информация основана на 120 проведённых им матчах.

Как написал пользователь в своём посте, большинство читеров можно встретить на карте Dust II. Только 12% мошенников, проверенных в этом исследовании, были запрещены системой VAC. Что интересно, почти все из них использовали спинбот.

Другая интересная информация о читерах: