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У 73% читеров в CS:GO стоят аватарки с аниме, а их любимой картой является Dust II

У 73% читеров в CS:GO стоят аватарки с аниме, а их любимой картой является Dust II
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0
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Один из пользователей форума Reddit под никнеймом Reid изучил культуру читеров в CS:GO и раскрыл много интересных деталей об их поведении. Игрок провёл в CS:GO более 4000 часов и играет в CS уже на протяжении 10 лет. Его информация основана на 120 проведённых им матчах.

Как написал пользователь в своём посте, большинство читеров можно встретить на карте Dust II. Только 12% мошенников, проверенных в этом исследовании, были запрещены системой VAC. Что интересно, почти все из них использовали спинбот.

Другая интересная информация о читерах:

  • 60% читеров имеют в своём никнейме азиатские буквы или символы Юникода.
  • У 73,5% читеров стоят аватарки с аниме.
  • Мошенники предпочитают следующее оружие: Scout, Deagle и AWP.
  • Около 44% подтверждённых читеров признаются в мошенничестве, потому что верят, что кто-то из команды противника тоже играет с запрещёнными программами.
  • 38% читеров имеют инвентарь на $ 1 тыс. и больше. Популярный миф о том, что читеры не имеют дорогих скинов в своём инвентаре, так как не хотят рисковать их потерей, оказывается развенчан, потому что большинство читеров уверены, что их не забанит VAC.
  • Шанс нарваться на читера с Prime-аккаунта и высоким уровнем доверия — 36%.
  • В большинстве случаев нечестные игроки являются обеспеченными людьми, которые готовы отдавать от $ 5 до $ 1500 за читы каждый раз.
  • Не позволяйте скинам обмануть вас: свежие аккаунты с дорогими скинами очень распространены среди мошенников.
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