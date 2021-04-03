В Steam назвали самое популярное «железо» у игроков за март

В Steam подвели итоги прошедшего месяца и назвали самые популярные комплектующие у игроков. Лидером уже на протяжении долгого времени остаётся видеокарта GeForce GTX 1060. Однако самый большой прогресс совершила видеокарта GeForce RTX 3070. По приросту за март 2021 года она обошла все модели и закрепилась на 18-й строчке.

Топ-10 самых популярных видеокарт в Steam за март 2021 года:

GeForce GTX 1060 — 9.15% (доля) GeForce GTX 1050 Ti — 6.60% GeForce GTX 1650 — 5.15% GeForce RTX 2060 — 4.87% GeForce GTX 1050 — 3.98% GeForce GTX 1070 — 3.26% GeForce GTX 1660 Ti — 3.07% GeForce GTX 1660 SUPER — 2.42% GeForce RTX 2070 SUPER — 2.37% Radeon RX 580 — 2.06%

GeForce RTX 3070 занимает 18 место (ещё в ноябре 2020 года она была на 77-й строчке) с долей в 1.24%. RTX 3080 расположилась на 29-м месте с долей в 0.81%. RTX 3060 Ti — на 52-й строчке с долей в 0.36%. Новые видеокарты от AMD в рейтинг самых популярных видеокарт не попали.

Ознакомиться с самым популярным железом в Steam за март можно по этой ссылке.