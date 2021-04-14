Разговоры о работе над ремастером Bloodborne оказались фейком

Известный инсайдер Лэнс Макдональд рассказал, что Sony не работает на ремастером Bloodborne, а все предыдущие утечки — это фейки.

«Если вы верите, что Bluepoint работают над Bloodborne, когда их предыдущий контракт с Sony быстро был расторгнут, то вы сошли с ума», — написал в «Твиттере» Лэнс Макдональд.

Информатор заявил, что ему удалось поговорить с предполагаемыми разработчиками, о которых говорилось в одном из последних сливов. Как оказалось, вероятные авторы игры ничего об этом не знают. Макдональд отмечает, что на сегодня правдивой информации о тайтле нет.

Однако несколько дней назад в комьюнити всё же прошёл слух, что работа над игрой ведётся и Bloodborne выйдет на PlayStation 5 и PC. Правда, когда именно, остаётся загадкой.

Напомним, информация о начале работы Sony над ремастером Bloodborne появилась в июне прошлого года. Тогда каких-либо подробностей о разработке игры не прозвучало, а источник не вызывал доверия.