Разговоры о работе над ремастером Bloodborne оказались фейком

Известный инсайдер Лэнс Макдональд рассказал, что Sony не работает на ремастером Bloodborne, а все предыдущие утечки — это фейки.
«Если вы верите, что Bluepoint работают над Bloodborne, когда их предыдущий контракт с Sony быстро был расторгнут, то вы сошли с ума», — написал в «Твиттере» Лэнс Макдональд.
Информатор заявил, что ему удалось поговорить с предполагаемыми разработчиками, о которых говорилось в одном из последних сливов. Как оказалось, вероятные авторы игры ничего об этом не знают. Макдональд отмечает, что на сегодня правдивой информации о тайтле нет.
Однако несколько дней назад в комьюнити всё же прошёл слух, что работа над игрой ведётся и Bloodborne выйдет на PlayStation 5 и PC. Правда, когда именно, остаётся загадкой.
Напомним, информация о начале работы Sony над ремастером Bloodborne появилась в июне прошлого года. Тогда каких-либо подробностей о разработке игры не прозвучало, а источник не вызывал доверия.
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