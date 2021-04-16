Художник создал реалистичное трёхмерное изображение модели в купальнике из GTA 5
Известный турецкий художник персонажей Хоссейн Диба воссоздал реалистичное трёхмерное изображение девушки в красном купальнике, с одного из загрузочных экранов GTA 5.
Видео опубликовано на YouTube-канале Hossein Diba.
Дама со смартфоном iFruit в руке не игровой персонаж. Арт создавался для красоты и привлечения аудитории. Прототипом героини стала американская модель Шелби Велиндер.
А Хоссейн уже давно известен супер-реалистичными изображениями. Ранее художник сотрудничал с разными игровыми компаниями, вроде Blizzard Entertainment и CD Projekt RED, а его общий стаж уже перевалил за 12 лет. Среди работ иллюстратора можно встретить персонажей из разных известных фильмов и сериалов, среди которых Рокки Бальбоа, Рика Санчеза и многие другие.
Художник создал реалистичное трёхмерное изображение проститутки из GTA 3
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