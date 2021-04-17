Блогер собрал рабочий гарпун Скорпиона из Mortal Kombat

Один из авторов YouTube-канала Hacksmith Industries перенёс цепь Скорпиона из Mortal Kombat в реальную жизнь. Для этого парень сделал специальную перчатку, выпускающую длинную цепь с крюком на конце. Тестировали оружие на заранее подготовленном манекене, зеркале и арбузе.
Копьё впивалось на огромной скорости в твёрдые мишени и разбивало хрупкие объекты. Правда, девайс оказался настолько мощным, что цепь устройства не выдержала и сломалась.
Видео опубликовано на YouTube-канале Hacksmith Industries.
По словам блогера, прототип оружия бойца из «Смертельной Битвы» команда создавала совместно с Warner Bros. Кинокомпания сама обратилась к ребятам и проспонсировала создание ролика.
Ранее на канале Hacksmith воссоздали световой меч из «Звёздных Войн». Конструкция получилась громоздкой, но прототип вышел полностью рабочим, блогер даже прорезал этим мечом дверь.
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