В российских магазинах закончились PS4 Slim, а новых поставок PlayStation 5 всё ещё нет

В крупных сетевых магазинах вроде «Эльдорадо», «М.Видео» и DNS больше нельзя купить Playstation 4 Slim. Покупателям недоступна как базовая версия консоли, так и бандлы с несколькими играми и подпиской PS Plus.



Компания Sony на данный момент никак не прокомментировала ситуацию. Появится ли консоль снова в продаже – неизвестно. Незадолго до Slim версии с прилавков исчезла и PlayStation 4 Pro.



PS4 Slim появилась в России 19 сентября 2016 года и была доступна в трёх вариантах.



В начале апреля российский отдел Sony отозвал все предзаказы на PlayStation 5 по причине того, что компания не успевает доставить консоли в указанные ранее сроки. По данным издания Bloomberg, для производства приставок нового поколения компаниям не хватает двух деталей, обе стоят по $ 1. Первая – это драйвер для дисплея, а вторая – для управления энергоснабжением.