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В российских магазинах закончились PS4 Slim, а новых поставок PlayStation 5 всё ещё нет

В российских магазинах закончились PS4 Slim, а новых поставок PlayStation 5 всё ещё нет
Киберспорт 0
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В крупных сетевых магазинах вроде «Эльдорадо», «М.Видео» и DNS больше нельзя купить Playstation 4 Slim. Покупателям недоступна как базовая версия консоли, так и бандлы с несколькими играми и подпиской PS Plus.

Компания Sony на данный момент никак не прокомментировала ситуацию. Появится ли консоль снова в продаже – неизвестно. Незадолго до Slim версии с прилавков исчезла и PlayStation 4 Pro.

PS4 Slim появилась в России 19 сентября 2016 года и была доступна в трёх вариантах.

В начале апреля российский отдел Sony отозвал все предзаказы на PlayStation 5 по причине того, что компания не успевает доставить консоли в указанные ранее сроки. По данным издания Bloomberg, для производства приставок нового поколения компаниям не хватает двух деталей, обе стоят по $ 1. Первая – это драйвер для дисплея, а вторая – для управления энергоснабжением.

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