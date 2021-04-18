Российская косплеерша Алёна Галан предстала в образе Джейд из Mortal Kombat

Косплеерша Алёна Галан показала, как выглядит Джейд из Mortal Kombat в её исполнении.

Девушка занимается косплеем с 2018 года. До этого она примерила образ Милины:

Джейд менее популярный персонаж, чем Милина, но концептуально похожий. Джейд впервые появилась в Mortal Kombat II в виде перекрашенной в зелёный цвет палитры Китаны, но с более тёмной кожей. В оригинальной хронологии Джейд является подругой детства Китаны. Все трое героинь — Китана, Милина и Джейд — вместе росли и тренировались, а потом стали персональными убийцами императора Внешнего Мира Шао Кана.

Джейд в исполнении Алёны Галан:

Алёна Галан — косплеер из Москвы. Так как свой путь в косплей-индустрии она начала сравнительно недавно, то в её послужном списке пока не так много работ. Помимо косплея на персонажей из Mortal Kombat, она может похвастаться крутой работой на Рейн из игры BloodRayne: