Игрок в Valheim 20 раз убил одного из сильнейших боссов, чтобы построить трон из черепов

Фанат Valheim опубликовал на форуме Reddit скриншот, где его персонаж восседает на троне из черепов. Чтобы собрать такую мебель, геймеру пришлось убить самого сложного босса 20 раз.



Монстр по прозвищу «Масса Костей» (Bonemass) — один из самых суровых чудовищ Valheim. При победе над этим боссом с «Костяной массы» падает сгусток слизи с человеческим черепом и костями. Энтузиаст поставил себе цель собрать как можно больше трофеев с Bonemass и сделать из них настоящее королевское кресло.



«Черепа для трона черепов! Зафармил «Массу костей» больше 20 раз и теперь могу сидеть вокруг черепов своих врагов».

Фото: reddit

Если вы найдёте алтарь для призыва чудовища на Болотах, то сможете убить Bonemass. Воинам, которые захотят сразиться с боссом, придётся совершить ритуал призыва, возложив на место силы 10 иссохших костей. Но найти алтарь не так просто. Чтобы обнаружить жертвенник, понадобится предмет «Вегвизир», который можно достать в затонувших склепах.