В FIFA не будет «Наполи». Итальянский клуб подписал эксклюзивное соглашение с авторами PES

Японская компания Konami подписала эксклюзивный контракт с итальянским футбольным клубом «Наполи». Согласно условиям договора, команда должна появиться в новой части футбольного симулятора PES, а следующую FIFA им придётся обойти стороной.
«Наполи» стал третьим клубом, который не войдёт в список команд FIFA 22 от компании Electronic Arts. Сделку с Konami на сезон-2022/2023 также заключили «Ювентус» и «Рома». Компания понемногу начинает давить на EA, забирая у неё клубы.
Видео опубликовано на YouTube-канале eFootball PES.
Анонс PES 2022 и FIFA 22 должен состояться уже совсем скоро. Konami брали перерыв на год, чтобы перенести свой футбольный симулятор на движок Unreal Engine.
Ранее в Сети появились внутренние документы Electronic Arts, где указывалась информация о будущем FIFA. Согласно бумагам, разработчики хотят привлечь как можно больше игроков в режим Ultimate Team, где можно покупать лутбоксы с карточками футболистов. Представители компании ответили на слив, назвав эту информацию «вырванной из контекста».
- 29 апреля 2021
-
14:38
-
13:42
-
13:05
-
12:31
- 28 апреля 2021
-
23:02
-
22:50
-
22:32
-
22:26
-
22:08
-
20:20
-
19:09
-
18:46
-
16:10
-
15:31
-
14:22
-
12:25
- 27 апреля 2021
-
23:05
-
22:17
-
21:20
-
20:40
-
19:22
-
18:36
-
15:00
-
14:50
-
14:30
-
14:15
-
13:36
-
12:13
- 26 апреля 2021
-
22:11
-
21:41
-
21:36
-
20:27
-
20:16
-
17:09
-
17:00