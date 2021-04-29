В FIFA не будет «Наполи». Итальянский клуб подписал эксклюзивное соглашение с авторами PES

Японская компания Konami подписала эксклюзивный контракт с итальянским футбольным клубом «Наполи». Согласно условиям договора, команда должна появиться в новой части футбольного симулятора PES, а следующую FIFA им придётся обойти стороной.

«Наполи» стал третьим клубом, который не войдёт в список команд FIFA 22 от компании Electronic Arts. Сделку с Konami на сезон-2022/2023 также заключили «Ювентус» и «Рома». Компания понемногу начинает давить на EA, забирая у неё клубы.

Видео опубликовано на YouTube-канале eFootball PES.

Анонс PES 2022 и FIFA 22 должен состояться уже совсем скоро. Konami брали перерыв на год, чтобы перенести свой футбольный симулятор на движок Unreal Engine.

Ранее в Сети появились внутренние документы Electronic Arts, где указывалась информация о будущем FIFA. Согласно бумагам, разработчики хотят привлечь как можно больше игроков в режим Ultimate Team, где можно покупать лутбоксы с карточками футболистов. Представители компании ответили на слив, назвав эту информацию «вырванной из контекста».