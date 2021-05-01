Йен, играющая в Гвинт. Чародейка из The Witcher 3 в исполнении Мирославы Ладовир

Косплеерша из Москвы Мирослава Ладовир предстала в образе соблазнительной и очаровательной чародейки Йеннифэр из «Ведьмака», которая решила поиграть в «Гвинт».

«Гвинт» является развитием мини-игры из The Witcher 3. Это пошаговая карточная игра, которая представляет собой битву двух армий, где игроки – это полководцы, а карты – их войска. В виде самостоятельного проекта «Гвинт» вышел на ПК и мобильных устройствах в октябре 2018 года.

Фото: vk.com/mira_ladovira

Фото: vk.com/mira_ladovira

Фото: vk.com/mira_ladovira

Фото: vk.com/mira_ladovira

Фото: vk.com/mira_ladovira

Фото: vk.com/mira_ladovira

Фото: vk.com/mira_ladovira

Фото: vk.com/mira_ladovira

Мирослава Ладовир выпускает косплей по вселенной «Ведьмака» на регулярной основе. И это неудивительно, ведь её любимым игровым персонажем является чародейка Трисс из этой же вселенной. Ознакомиться с другими работами автора можно пройдя по этой ссылке.

Ранее косплей на Йеннифэр сделала другая российская косплеерша Алёна Слюнкова. Девушка вместо чёрного платья предпочла красивое декольте и окружила себя туманом.