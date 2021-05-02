На eBay продают созданную для королевы Англии Nintendo Wii. Цена вас шокирует

На торговой площадке eBay появилось объявление о продаже эксклюзивной консоли Nintendo Wii, которая была создана в качестве подарка для королевы Англии Елизаветы II. Но цена этого лота вас наверняка удивит — за консоль 15-летней давности просят $ 300 тыс. или 22,5 млн рублей.
Специальная консоль была создана в 2009 году ныне несуществующей американской компанией THQ, сообщил в четверг CNN продавец Донни Филлеруп. «Консоль предназначалась королеве Англии в виде подарка, но была отвергнута её подчинёнными и возвращена», — сказал он.
«Позже THQ объявила о банкротстве и её активы, включая эту золотую консоль, были выкуплены частным покупателем», — добавил Филлеруп, который приобрёл её в 2017-м.
По словам автора, эксперты оценили консоль в $1 млн. Однако продавец не хочет показаться жадным и выставил её за $ 300 тыс. Он говорит, что уже получил несколько предложений с пятизначными суммами, но продавать консоль пока не спешит:
«Я хочу обзавестись собственным жильём», — сказал он и добавил, что сможет купить небольшой дом, если приставка продастся по заявленной стоимости.
Эта консоль полностью покрыта 24-каратным золотом. Nintendo запустила Wii в 2006 году и продала более 101 млн экземпляров. Поддержка консоли была прекращена в октябре 2013 года.
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