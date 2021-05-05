Девушка игрока в Call of Duty наклеила своё лицо на PS4, чтобы парень о ней не забывал

Американке Шевон Джайлз не нравилось, что её парень проводит слишком много времени за PlayStation 4. По рассказам девушки изданию LadBible, молодой человек постоянно играет в Call of Duty и не уделяет ей внимания. Поэтому Шевон решила напомнить о себе, изменив дизайн консоли.
Дама заказала виниловые наклейки со своим лицом для приставки и геймпада. Пока парня не было дома, девушка преобразила внешний вид PlayStation 4. Теперь Шевон постоянно наблюдает за геймером во время игры.
Фото: Reddit
Девушка беспокоилась, что, увидев консоль, парень будет в ярости. Но молодой человек оценил шутку и от души посмеялся: «Мне показалось это довольно забавным. Я привык к шуткам Шевон. Правда, теперь друзья троллят меня по поводу внешнего вида приставки».
План сработал не до конца, ведь отвлечь партнёра от Call of Duty не вышло.
«После смены дизайна я не стал играть меньше, наоборот, стало даже веселее. Скоро у Шевон день рождения, надо бы придумать ответную шутку».
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