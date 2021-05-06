Цены заоблачные. Вьетнамский магазин назвал стоимость NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

По данным Wccftech, один из вьетнамских магазинов опубликовал цены на видеокарту Geforce RTX 3080 Ti до официального старта продаж. Стоимость самой дешёвой модели графического ускорителя MSI GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X OC 12G OC составляет $ 2900 или 217 тыс. рублей.

Фото: wccftech.com

Версия MSI GeForce RTX 3080 Ti Gaming X Trio обойдётся в $ 3050 или 228 тыс. рублей. А самой дорогой выходит MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X 12G с ценником в $ 3200 или 240 тыс. рублей.



Цены на фото указаны во вьетнамской валюте:

Фото: wccftech.com

Ранее в Сети появилась стоимость MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X из магазина в ОАЭ. За видеокарту там просят $ 3500 или 262 тыс. рублей. Неизвестно, насколько сильно изменится цена после запуска продаж. Но, как пишет Wccftech, NVIDIA не может регулировать стоимость видеокарт в розничных магазинах, так как владельцы сами меняют ценник в зависимости от спроса.