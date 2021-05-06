Activision намекает на появление Рэмбо в Call of Duty: Warzone

«Твиттер»-аккаунт Call of Duty опубликовал пост со статистикой игрока с тэгом SURVIVORJohn#1009062. Многие фанаты решили, что это намёк на появление в Warzone Рэмбо.
С недавним обновлением разработчики изменили карту Верданска, добавив в неё 7 новых локаций и отправив игроков в 1984 год. Рэмбо – один из культовых героев фильмов 80-х годов, но на персонажа Сильвестра Сталлоне также указывают числа на картинке.
Цифра 552 может означать количество людей, убитых Рэмбо, цифра 5 – количество фильмов о Рэмбо, а 7 – количество часов, за которое можно посмотреть все картины о персонаже Сталлоне.
Если Activision действительно добавит в Warzone гостевого оперативника, то это будет большой шаг для развития игры. Fortnite постоянно радует своих игроков кроссовер-ивентами с различными персонажами из игр, фильмов или даже футбола.
С учётом того, что разработчики переместили действие королевской битвы в восьмидесятые, перед авторами открывается огромный список героев из эпохи видеокассет.
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