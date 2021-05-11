Гэйб Ньюэлл посетил школу в Новой Зеландии и ответил на вопрос о будущем Battle Pass

Пользователь Reddit с ником Jaefaed поделился с посетителями форума роликом, где Гейб Ньюэлл отвечает на вопрос о будущем Battle Pass в Dota 2. Глава Valve посетил школу в Новой Зеландии, где один из учеников спросил разработчика о планах на второй сезон «Боевого пропуска».
Любопытный парень оказался другом реддитора, и видео с Гейбом оказалось в Сети. К сожалению, Ньюэлл ушёл от ответа, сославшись на то, что не хочет ничего анонсировать раньше времени.
Пользователи увидели в этом намёк на скорое появление информации о Battle Pass:
«Стойте, разве это не означает, что скоро второй сезон БУДЕТ анонсирован?»
Видео было опубликовано на форуме Reddit.
Гейб Ньюэлл приехал в Новую Зеландию ещё до начала пандемии и застрял в стране из-за закрытых границ. Разработчик даже подумывал перевезти в Новую Зеландию часть сотрудников.
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