Гэйб Ньюэлл посетил школу в Новой Зеландии и ответил на вопрос о будущем Battle Pass

Пользователь Reddit с ником Jaefaed поделился с посетителями форума роликом, где Гейб Ньюэлл отвечает на вопрос о будущем Battle Pass в Dota 2. Глава Valve посетил школу в Новой Зеландии, где один из учеников спросил разработчика о планах на второй сезон «Боевого пропуска».



Любопытный парень оказался другом реддитора, и видео с Гейбом оказалось в Сети. К сожалению, Ньюэлл ушёл от ответа, сославшись на то, что не хочет ничего анонсировать раньше времени.

Пользователи увидели в этом намёк на скорое появление информации о Battle Pass:

«Стойте, разве это не означает, что скоро второй сезон БУДЕТ анонсирован?»

Видео было опубликовано на форуме Reddit.

Гейб Ньюэлл приехал в Новую Зеландию ещё до начала пандемии и застрял в стране из-за закрытых границ. Разработчик даже подумывал перевезти в Новую Зеландию часть сотрудников.