Стримеру пришлось прервать трансляцию из-за предупреждения об авиаударе
Стримеру из Израиля с ником cl0verprince пришлось резко закончить трансляцию и бежать в бомбоубежище. Парень спокойно играл в GTA Online, как вдруг услышал звук сирены, оповещающей о приближающемся авиаударе.
Cl0verprince извинился перед своим напарником и как можно быстрее помчался в бункер:
«О, это нехорошо. Слушай, в моей стране сейчас идёт небольшая война и мне нужно отойти на две минуты, хорошо? Извиняюсь за внезапность, но у нас тут воздушная тревога».
Собеседник даже не понял, что на самом деле произошло. Он подумал, что это шутка, пока чат не объяснил всю серьёзность ситуации. В текущий момент между Палестиной и Израилем разгорелся вооружённый конфликт. И подобные обстрелы могут застигать невинных граждан в любой момент.
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