Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Стримеру пришлось прервать трансляцию из-за предупреждения об авиаударе

Стримеру пришлось прервать трансляцию из-за предупреждения об авиаударе
Киберспорт / Другие игры 0

Стримеру из Израиля с ником cl0verprince пришлось резко закончить трансляцию и бежать в бомбоубежище. Парень спокойно играл в GTA Online, как вдруг услышал звук сирены, оповещающей о приближающемся авиаударе.

Cl0verprince извинился перед своим напарником и как можно быстрее помчался в бункер:

«О, это нехорошо. Слушай, в моей стране сейчас идёт небольшая война и мне нужно отойти на две минуты, хорошо? Извиняюсь за внезапность, но у нас тут воздушная тревога».

Собеседник даже не понял, что на самом деле произошло. Он подумал, что это шутка, пока чат не объяснил всю серьёзность ситуации. В текущий момент между Палестиной и Израилем разгорелся вооружённый конфликт. И подобные обстрелы могут застигать невинных граждан в любой момент.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021