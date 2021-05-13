Стримеру пришлось прервать трансляцию из-за предупреждения об авиаударе

Стримеру из Израиля с ником cl0verprince пришлось резко закончить трансляцию и бежать в бомбоубежище. Парень спокойно играл в GTA Online, как вдруг услышал звук сирены, оповещающей о приближающемся авиаударе.



Cl0verprince извинился перед своим напарником и как можно быстрее помчался в бункер:



«О, это нехорошо. Слушай, в моей стране сейчас идёт небольшая война и мне нужно отойти на две минуты, хорошо? Извиняюсь за внезапность, но у нас тут воздушная тревога».



Собеседник даже не понял, что на самом деле произошло. Он подумал, что это шутка, пока чат не объяснил всю серьёзность ситуации. В текущий момент между Палестиной и Израилем разгорелся вооружённый конфликт. И подобные обстрелы могут застигать невинных граждан в любой момент.