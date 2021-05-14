Бельгийская девушка с ником Inu Maiden сделала косплей Китаны из Mortal Kombat 3

Бельгийская косплеерша под ником Inu Maiden предстала в привлекательном образе Китаны из Mortal Kombat 3. Девушка подобрала классический наряд героини из тех времён, когда Китана отличалась от своей сестры Милины только цветом одежды.



Помимо основного костюма косплеерша основательно поработала над оружием бойца. Вееры выполнены довольно детально, хотя и не смотрятся так же грозно, как в игре. В Mortal Kombat Китана могла подкинуть ими противника в воздух и порубить врага на кусочки.



Девушка подбирает весьма разнообразные локации для съёмок – от природных пейзажей до заброшенных зданий с граффити на стенах. Причём выбор получается в духе персонажа, ведь где только Китане не приходилось сражаться.



Также у Inu Maiden есть общее фото с другими девушками-ниндзя из Mortal Kombat. Косплеерша берёт образы не только из культового файтинга, но и других игр, фильмов и аниме. Больше работ можно посмотреть у неё в «инстаграме».