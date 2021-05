Sony могла перенести продолжение God of War на неопределённый срок

Журналист Джейсон Шрайер, известный своими инсайдами, рассказал в «Твиттере», что Sony перенесла релиз новой части God of War ещё на несколько месяцев вперёд. Анонс сиквела состоялся в прошлом году и с тех пор об игре не было никаких новостей.



В то же время другой эксклюзив PlayStation 5 Ratchet & Clank: Rift Apart уже имеет точную дату релиза — 11 июня. А разработчики Horizon: Forbidden West из Guerrilla Games периодически делятся подробностями о второй части приключений Элой и, скорее всего, дату выхода назначат на осень.



Шрайер считает, о переносе God of War: Ragnarock Sony объявит, как только будет возможность:



«Мне кажется, решение о переносе God of War приняли ещё несколько месяцев назад. Официально об этом объявят, когда станут говорить об игре в следующий раз».