Стример пытается пройти GTA 5 без убийств, играя по особым правилам

Стример и спидраннер под ником DarkViperAU уже некоторое время пытается пройти GTA 5 в режиме пацифиста. Парень поставил цель – завершить сюжетную кампанию никого не убивая, но игра всё равно заставляет его пачкать руки.

Для своего миролюбивого забега в GTA парень написал специальный список правил:

Не устанавливать моды. Не убивать никого, если можно обойтись без крови. Убивать только оружием ближнего боя. Если не получается использовать оружие ближнего боя, то можно воспользоваться самой слабой пушкой. Играть на последнем патче. Не использовать броню, если игра сама не надевает её на персонажа.

Из-за режима пацифиста DarkViperAU приходится часто умирать. Большую часть времени игрок пытается бегать по коридорам и прятаться в углах, стараясь избегать стычек с кем-либо. Даже во время миссии, где приходится столкнуться с оперативниками ФБР, стример пытается аккуратно обойти или объехать бойцов. Но чтобы завершить задание, убить пару человек всё-таки пришлось.



Посмотреть мирное прохождение можно на YouTube-канале DarkViperAU.