Стример пытается пройти GTA 5 без убийств, играя по особым правилам
Стример и спидраннер под ником DarkViperAU уже некоторое время пытается пройти GTA 5 в режиме пацифиста. Парень поставил цель – завершить сюжетную кампанию никого не убивая, но игра всё равно заставляет его пачкать руки.
Для своего миролюбивого забега в GTA парень написал специальный список правил:
- Не устанавливать моды.
- Не убивать никого, если можно обойтись без крови.
- Убивать только оружием ближнего боя.
- Если не получается использовать оружие ближнего боя, то можно воспользоваться самой слабой пушкой.
- Играть на последнем патче.
- Не использовать броню, если игра сама не надевает её на персонажа.
Из-за режима пацифиста DarkViperAU приходится часто умирать. Большую часть времени игрок пытается бегать по коридорам и прятаться в углах, стараясь избегать стычек с кем-либо. Даже во время миссии, где приходится столкнуться с оперативниками ФБР, стример пытается аккуратно обойти или объехать бойцов. Но чтобы завершить задание, убить пару человек всё-таки пришлось.
Посмотреть мирное прохождение можно на YouTube-канале DarkViperAU.
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