EA добавит в FIFA нового футболиста. Им станет Киян Принс, трагически погибший в возрасте 15 лет. Парень занимался в академии лондонского клуба Queens Park и подавал большие надежды. Молодой человек был убит в 2006 году возле своей школы, когда один из учащихся вонзил ему в сердце нож.



По данным издания Reuters, студия спецэффектов Framestore работала совместно с учёными из университета Брэдфорда, чтобы создать достоверную модель Кияна Пирса в игре. Авторы представили, как бы игрок мог выглядеть в 30 лет. Затем специалисты объединились с EA Sports, чтобы портировать получившуюся внешность повзрослевшего парня в FIFA.



«Он будет выступать за клуб его детства и выходить на поле в футболке с цифрой 30».



Отец мальчика основал специальный фонд для борьбы с подростковым насилием в Великобритании под названием Kiyan Prince Foundation. Также организация работает над тем, чтобы образ Принса появился во всех рекламных кампаниях игры в Англии, начиная от билбордов и заканчивая промоушеном кроссовок.



В фонде считают, что FIFA – отличный способ достучаться до молодёжи и попытаться объяснить новому поколению, почему насилие ужасно.

EA добавит в FIFA футболиста, погибшего в 2006 году. Это часть кампании против насилия Фото: https://www.reuters.com/lifestyle/sports/15-years-after-tragic-murder-kiyan-prince-makes-debut-fifa-