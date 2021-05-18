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В Нидерландах на экзамене по математике ученики отвечали на вопросы, связанные с Dota 2

В Нидерландах на экзамене по математике ученики отвечали на вопросы, связанные с Dota 2
Георгий Габриадзе
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Пользователь Reddit с ником jurgy94 рассказал посетителям форума о том, как в Нидерландах ученики одной из школ сдавали экзамен по математике. В этом году в итоговые задания для выпускников добавили вопросы, связанные с киберспортом и Dota 2. В заданиях коротко описывались основная суть и история киберспорта.

Например, ребятам рассказали, когда зародились первые соревнования по играм и насколько сильно за период с 2009 по 2016 годы вырос общий призовой фонд всех чемпионатов. Так, сумма увеличилась с $ 3,7 млн до $ 95,1 млн. Ученики должны были рассчитать, через сколько лет объём призовых превысил бы миллиард при условии сохранения такого же темпа роста.

Также сдающих экзамен познакомили с Dota 2 и попросили посчитать количество возможных комбинаций различных героев при том, что всего в игре есть 112 персонажей, а в команде должно быть два героя атаки, один герой защиты и два героя поддержки.

В другой задаче нужно было рассчитать, сколько в «Доте» возможных вариаций расстановки героев по карте. Экзаменаторы не забыли даже про The International, добавив задание с расчётом того, сколько дней потребовалось игрокам, чтобы поднять призовой фонд турнира до $ 40 млн.

Данная аттестация предназначена для учащихся, выбравших упрощённую математическую программу. Результаты по этому экзамену не подойдут для поступления в университет на специальность, связанную с математикой, физикой или информатикой.

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