Пользовательница Reddit с ником spacepancake333 показала посетителям форума торт, который приготовила своему жениху на день рождения. Угощение выглядит как точная копия главного здания стороны Сил Тьмы из Dota 2. Наверно, снести такую базу должно быть невероятно вкусно.



Середина десерта сделана из заменителя сахара – изомальта, а основа торта покрыта тёмным шоколадом.



Фанатам «Доты» с Reddit очень понравилось угощение, и они хотят продолжения: «Отлично выглядит. Испеки торт в виде базы Сил Света и съешьте их оба!»



Кто-то даже позавидовал будущему супругу: «Я бы умер от счастья, если бы моя девушка сделала для меня такой торт. Потрясающе!»



Один из комментаторов дал совет, как этим тортом можно разыграть жениха:



«Теперь ровно в тот момент, когда он решит задуть свечи, резко размажь торт кулаком с криком: Победа Сил Света!»

Невеста приготовила торт на день рождения жениха в стиле здания из Dota 2 Фото: https://www.reddit.com/r/DotA2/comments/neiok2/dire_ancient_cake_for_my_fiancés_birthday/