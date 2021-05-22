Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti могут появиться в продаже уже летом

По данным портала WccfTech, старт продаж видеокарт GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3080 Ti назначен на 3 и 10 июня соответственно. Издание ссылается на свои внутренние источники из NVIDIA.



У моделей GeForce RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti не будет встроенной защиты от майнинга и, скорее всего, рядовым покупателям придётся постараться, чтобы приобрести графический ускоритель раньше майнеров.



Ранее в Сети появлялась информация о возможных характеристиках данных видеокарт. GeForce RTX 3080 Ti будет оснащена 12 Гб памяти GDDR6X, 384-битной шиной и 10 240 CUDA-ядер, работающих на частоте 1365-1665 МГц. А на RTX 3070 Ti будет 8 Гб GDDR6X, 256-битная шина и 6144 CUDA-ядер.



Официальная презентация новых видеокарт должна состояться 31 мая.

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