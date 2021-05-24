Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

В Одессе провели матч по CS:GO с командой пенсионеров – средний возраст игроков 75 лет

В Одессе провели матч по CS:GO с командой пенсионеров – средний возраст игроков 75 лет
Георгий Габриадзе
Комментарии

В одесском компьютерном клубе «Skill» прошёл матч по CS:GO между командами школьников и пенсионеров. Мероприятие заинтересовало Национальный реестр рекордов Украины. По словам руководителя реестра Ланы Ветровой, ранее подобных состязаний в Украине не проходило.

«Сегодня мы регистрируем уникальную номинацию, уникальный рекорд в категории людей пожилого возраста. Эта категория в последнее время активно организуется, пополняется новыми участниками и каждый раз мы удивляемся тем достижениям, которые проявляют люди не в 50, не в 60 лет, а за 70 лет и больше. Нам всегда ценно, когда люди такого возраста проявляют активность».

Включение команды пенсионеров по CS:GO в Национальный реестр рекордов Украины стало дебютом в подобной номинации. Самому старшему участнику состава уже 78 лет. Пожилые люди назвали свой коллектив «Молодая гвардия».

«Такого рекорда ещё в Украине не было. Самая солидная по возрасту команда игроков «Молодая гвардия» по Counter Strike, средний возраст которой составляет 75,2 месяца. Самый старший её участник — 78 лет и 8 месяцев, самому младшему — 66 лет и 8 месяцев. И эта команда, которая демонстрирует не только свои возрастные показатели, но и показывает свою жизнерадостность, оптимизм, что является составной частью их успеха».

Видео загружено на канал Александр.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021