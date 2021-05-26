Игрок в CS:GO показал, из каких ящиков выбивать конкретные ножи и перчатки

Фанат Counter-Strike: Global Offensive составил инфографику по наличию определённых типов ножей и перчаток в разных ящиках. На картинке под каждым ящиком расположены золотые ультраредкие предметы, которые из них можно выбить. В некоторых столбиках указано сразу несколько кейсов, так как они содержат одинаковые ножи или скины на перчатки.
Фото: Reddit
Данная таблица поможет тем, кто решит испытать удачу и начать открывать ящики в надежде на топовый скин. Игрокам будет проще сориентироваться и понять, какие конкретно кейсы им необходимо приобрести.
Ранее пользователь Reddit рассказал, что ему удалось получить после открытия 1446 ящиков в CS:GO. Даже за такое огромное количество лутбоксов он не смог выбить нож и никому не советует пытаться крутить ящики со скинами.
- 26 мая 2021
-
14:52
-
14:48
-
14:03
-
12:33
-
00:04
- 25 мая 2021
-
23:42
-
23:22
-
23:16
-
22:51
-
20:03
-
18:50
-
17:19
-
16:10
-
14:43
-
13:41
-
12:42
- 24 мая 2021
-
23:12
-
22:33
-
21:23
-
21:17
-
21:14
-
16:32
-
16:27
-
15:01
-
14:29
-
13:57
-
13:22
-
12:47
- 22 мая 2021
-
13:40
-
01:41
-
00:52
-
00:31
-
00:29
-
00:27
-
00:22