Игрок в CS:GO показал, из каких ящиков выбивать конкретные ножи и перчатки

Фанат Counter-Strike: Global Offensive составил инфографику по наличию определённых типов ножей и перчаток в разных ящиках. На картинке под каждым ящиком расположены золотые ультраредкие предметы, которые из них можно выбить. В некоторых столбиках указано сразу несколько кейсов, так как они содержат одинаковые ножи или скины на перчатки.

Фото: Reddit

Данная таблица поможет тем, кто решит испытать удачу и начать открывать ящики в надежде на топовый скин. Игрокам будет проще сориентироваться и понять, какие конкретно кейсы им необходимо приобрести.



Ранее пользователь Reddit рассказал, что ему удалось получить после открытия 1446 ящиков в CS:GO. Даже за такое огромное количество лутбоксов он не смог выбить нож и никому не советует пытаться крутить ящики со скинами.