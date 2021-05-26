Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Игрок в CS:GO показал, из каких ящиков выбивать конкретные ножи и перчатки

Игрок в CS:GO показал, из каких ящиков выбивать конкретные ножи и перчатки
Георгий Габриадзе
Комментарии

Фанат Counter-Strike: Global Offensive составил инфографику по наличию определённых типов ножей и перчаток в разных ящиках. На картинке под каждым ящиком расположены золотые ультраредкие предметы, которые из них можно выбить. В некоторых столбиках указано сразу несколько кейсов, так как они содержат одинаковые ножи или скины на перчатки.

Фото: Reddit

Данная таблица поможет тем, кто решит испытать удачу и начать открывать ящики в надежде на топовый скин. Игрокам будет проще сориентироваться и понять, какие конкретно кейсы им необходимо приобрести.

Ранее пользователь Reddit рассказал, что ему удалось получить после открытия 1446 ящиков в CS:GO. Даже за такое огромное количество лутбоксов он не смог выбить нож и никому не советует пытаться крутить ящики со скинами.

Новость по теме
Игрок в CS:GO открыл 1446 кейсов ради ножа. И вот что он получил в итоге
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021