До 3 июня в Epic Games Store можно бесплатно забрать Among Us

В цифровом магазине Epic Games Store бесплатно раздают Among Us. Игру можно забрать на свой аккаунт до 3 июня.



Among Us – популярная вариация классической настольной игры «Мафия», где игрокам нужно найти предателя. Согласно завязке, среди экипажа повреждённого космического корабля затаился убийца, чья цель – перебить всю команду. Мирным для победы необходимо вычислить импостера или починить всё оборудование на космическом корабле.

Как бесплатно скачать Among Us из Epic Games Store?

Для начала вам нужно зарегистрировать учётную запись в магазине Epic Games. Затем нужно войти в аккаунт и включить двухфакторную аутентификацию. Для этого откройте настройки учётной записи и перейдите на вкладку «Пароль и безопасность». Внизу страницы под заголовком «Двухфакторная аутентификация» щёлкните на «Включить аутентификатор» или «Включить аутентификацию по почте».



Чтобы скачать Among Us, игрокам необходимо скачать и установить клиент Epic Games Store. После этого игру можно будет найти через поиск в разделе новостей или на главной странице в плашке «Бесплатные игры».