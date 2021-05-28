Sony показала 14 минут геймплея Horizon Forbidden West, но не объявила дату выхода
Поделиться
В рамках трансляции State of Play был показан первый геймплей Horizon Forbidden West. В ролике показали умения Элой, врагов и игровые механики.
Видео загружено на канал PlayStation.
Вкратце о том, что мы увидели и услышали в этом геймплейном ролике:
- Главная героиня теперь умеет погружаться и, тем самым, прятаться в воде от врагов.
- Некоторые враги теперь используют механических динозавров в качестве транспорта.
- Элой может зарядить своё копьё электрическим током. Атака усиленным оружием наносит противникам много урона и оглушает их на некоторое время.
- У героини теперь будет нечто вроде дельтаплана, позволяющего планировать вниз с возвышенностей.
- Элой сразилась с большим мамонтом, с которого можно сбить пушки и атаковать ими механических динозавров.
- Сканирование теперь подсвечивает уступы для подъёма наверх.
Точную дату релиза сиквела на презентации не объявили. Выход игры должен состояться во второй половине 2021 года на PlayStation 4 и PlayStation 5.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 28 мая 2021
-
00:59
-
00:39
-
00:35
- 27 мая 2021
-
23:10
-
22:53
-
21:57
-
20:26
-
19:16
-
18:58
-
17:31
-
16:15
-
15:38
-
14:30
-
13:49
-
13:07
- 26 мая 2021
-
23:25
-
22:51
-
22:18
-
22:11
-
21:19
-
20:38
-
20:14
-
19:45
-
17:09
-
16:09
-
15:34
-
14:52
-
14:48
-
14:03
-
12:33
-
00:04
- 25 мая 2021
-
23:42
-
23:22
-
23:16
-
22:51
Партнерский контент
Рекомендуем вам