Sony показала 14 минут геймплея Horizon Forbidden West, но не объявила дату выхода

В рамках трансляции State of Play был показан первый геймплей Horizon Forbidden West. В ролике показали умения Элой, врагов и игровые механики.

Видео загружено на канал PlayStation.

Вкратце о том, что мы увидели и услышали в этом геймплейном ролике:

Главная героиня теперь умеет погружаться и, тем самым, прятаться в воде от врагов.

Некоторые враги теперь используют механических динозавров в качестве транспорта.

Элой может зарядить своё копьё электрическим током. Атака усиленным оружием наносит противникам много урона и оглушает их на некоторое время.

У героини теперь будет нечто вроде дельтаплана, позволяющего планировать вниз с возвышенностей.

Элой сразилась с большим мамонтом, с которого можно сбить пушки и атаковать ими механических динозавров.

Сканирование теперь подсвечивает уступы для подъёма наверх.

Точную дату релиза сиквела на презентации не объявили. Выход игры должен состояться во второй половине 2021 года на PlayStation 4 и PlayStation 5.