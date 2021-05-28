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Horizon Forbidden West: первый полноценный геймплей эксклюзива PS4 и PS5

Sony показала 14 минут геймплея Horizon Forbidden West, но не объявила дату выхода
Георгий Габриадзе
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В рамках трансляции State of Play был показан первый геймплей Horizon Forbidden West. В ролике показали умения Элой, врагов и игровые механики.

Видео загружено на канал PlayStation.

Вкратце о том, что мы увидели и услышали в этом геймплейном ролике:

  • Главная героиня теперь умеет погружаться и, тем самым, прятаться в воде от врагов.
  • Некоторые враги теперь используют механических динозавров в качестве транспорта.
  • Элой может зарядить своё копьё электрическим током. Атака усиленным оружием наносит противникам много урона и оглушает их на некоторое время.
  • У героини теперь будет нечто вроде дельтаплана, позволяющего планировать вниз с возвышенностей.
  • Элой сразилась с большим мамонтом, с которого можно сбить пушки и атаковать ими механических динозавров.
  • Сканирование теперь подсвечивает уступы для подъёма наверх.

Точную дату релиза сиквела на презентации не объявили. Выход игры должен состояться во второй половине 2021 года на PlayStation 4 и PlayStation 5.

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