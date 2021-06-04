Читеров станет меньше? Прайм-аккаунты в CS:GO стали платными

Valve выпустила небольшое, но очень важное обновление для Counter-Strike: Global Offensive, представив обновлённую систему прайм-аккаунтов. Самое важное изменение — прайм-аккаунты теперь нельзя будет получить бесплатно. Если вы не захотите платить, то не сможете играть в рейтинговых матчах. Улучшить свой аккаунт до статуса «Прайм» можно, как и прежде, за 1150 рублей.

Что изменится для игроков без прайм-аккаунта:

Аккаунты без прайм-статуса больше не смогут зарабатывать опыт, звания и получать бесплатные кейсы с предметами.

Игроки без прайма не смогут участвовать в рейтинговых матчах.

Игроки без прайм-аккаунтов больше не смогут активировать бонусные предметы на опыт и больше не смогут получать медали.

Разработчики вводят безранговый матчмейкинг. Это отдельный матчмейкинг, который будет доступен игрокам без прайм-аккаунта на основе навыков.

Безранговый матчмейкинг: