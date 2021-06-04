Читеров станет меньше? Прайм-аккаунты в CS:GO стали платными
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Valve выпустила небольшое, но очень важное обновление для Counter-Strike: Global Offensive, представив обновлённую систему прайм-аккаунтов. Самое важное изменение — прайм-аккаунты теперь нельзя будет получить бесплатно. Если вы не захотите платить, то не сможете играть в рейтинговых матчах. Улучшить свой аккаунт до статуса «Прайм» можно, как и прежде, за 1150 рублей.
Что изменится для игроков без прайм-аккаунта:
- Аккаунты без прайм-статуса больше не смогут зарабатывать опыт, звания и получать бесплатные кейсы с предметами.
- Игроки без прайма не смогут участвовать в рейтинговых матчах.
- Игроки без прайм-аккаунтов больше не смогут активировать бонусные предметы на опыт и больше не смогут получать медали.
Разработчики вводят безранговый матчмейкинг. Это отдельный матчмейкинг, который будет доступен игрокам без прайм-аккаунта на основе навыков.
Безранговый матчмейкинг:
- Безранговый матчмейкинг будет доступен в режимах Competitive, Wingman и Danger Zone.
- В безранговых матчах не будут действовать ограничения по званиям.
- Игроки без прайм-аккаунтов смогут принимать участие только в безранговых матчах.
- Игрокам с прайм-аккаунтами будет доступен как рейтинговый матчмейкинг, так и безрейтинговый.
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