«Шальке-04» продаст свой слот во франшизе League of Legends за € 30 млн

Руководство Schalke 04 eSports по League of Legends приняло решение продать слот в киберспортивной франшизной лиге League of Legends European Championship за € 30 млн неизвестному покупателю. Это на € 10 млн дороже, чем ожидалось ранее. Место было куплено в 2019 году за € 8 млн.
Журналист немецкого издания Bild Макс Бакхаус сообщил, что таким образом немецкий клуб сможет получить прибыль в размере € 22 млн. Кроме того, журналист отметил, что стоимость слота может значительно вырасти в будущем. Сам покупатель не был назван, но, очевидно, что для этого нужно иметь солидный финансовый капитал.
Пандемия тяжело отразилась на спортивных клубах по всему миру из-за карантина и ограничений на посещение матчей для зрителей и Schalke 04 — не исключение. Кроме того, не последнюю роль сыграли и плохие результаты Schalke 04 в футбольной Бундеслиге.
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