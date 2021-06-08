Дизайнер показал, как бы могла выглядеть Регина из Dino Crisis на движке Unreal Engine 5

Дизайнер персонажей и 3D-художник Майк Уилсон поделился на ArtStation, как могла бы выглядеть главная героиня Dino Crisis в современном ремейке.
«Хотя в последнее десятилетие о франшизе ничего не слышно, я всегда хотел отдать дань уважения этой девушке, сделав свой взгляд на то, как «обновлённая» версия Регины могла бы выглядеть сегодня», — поделился автор.
Он признался, что долго прорабатывал лицо и несколько раз менял его по ходу создания. На фото видно, насколько детально проработаны костюм и сама модель персонажа. Отдельно он остановился на проработке кожи — блеске от пота и двух вариантах лица в зависимости от его загрязнённости по ходу «игры».
Фото: https://www.artstation.com/artwork/8eqYWm
Фото: https://www.artstation.com/artwork/8eqYWm
Фото: https://www.artstation.com/artwork/8eqYWm
Фото: https://www.artstation.com/artwork/8eqYWm
Фото: https://www.artstation.com/artwork/8eqYWm
Фото: https://www.artstation.com/artwork/8eqYWm
Чтобы показать, как модель персонажа выглядела бы в игре, он подготовил видео, предупредив, что обладает ограниченными навыками в анимации.
Видео опубликовано на YouTube-канале MIWI.
Dino Crisis — серия игр в жанре Action-adventure, созданная Capcom и состоящая из трёх игр. Первая часть вышла в 1999-м на PlayStation, а спустя год на ПК и Dreamcast. Вторая часть появилась в том же 2000-м на PlayStation, а спустя два года была портирована на ПК. Последняя на данный момент третья часть вышла эксклюзивно в 2003-м на приставке Xbox.
- 8 июня 2021
-
16:41
-
16:20
-
15:48
-
13:50
-
12:09
-
11:14
-
01:33
-
00:57
-
00:27
- 7 июня 2021
-
23:18
-
20:17
-
18:25
-
17:55
-
17:45
-
17:02
-
15:42
-
15:11
-
14:38
-
12:54
-
11:30
-
11:17
- 6 июня 2021
-
17:02
-
16:49
-
14:32
-
14:20
-
13:34
-
13:23
-
12:29
-
12:22
-
01:19
-
00:39
- 5 июня 2021
-
23:50
-
23:29
-
22:32
-
21:54