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Дизайнер показал, как бы могла выглядеть Регина из Dino Crisis на движке Unreal Engine 5

Дизайнер показал, как бы могла выглядеть Регина из Dino Crisis на движке Unreal Engine 5
Анастасия Климова
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Дизайнер персонажей и 3D-художник Майк Уилсон поделился на ArtStation, как могла бы выглядеть главная героиня Dino Crisis в современном ремейке.

«Хотя в последнее десятилетие о франшизе ничего не слышно, я всегда хотел отдать дань уважения этой девушке, сделав свой взгляд на то, как «обновлённая» версия Регины могла бы выглядеть сегодня», — поделился автор.

Он признался, что долго прорабатывал лицо и несколько раз менял его по ходу создания. На фото видно, насколько детально проработаны костюм и сама модель персонажа. Отдельно он остановился на проработке кожи — блеске от пота и двух вариантах лица в зависимости от его загрязнённости по ходу «игры».

Фото: https://www.artstation.com/artwork/8eqYWm

Фото: https://www.artstation.com/artwork/8eqYWm

Фото: https://www.artstation.com/artwork/8eqYWm

Фото: https://www.artstation.com/artwork/8eqYWm

Фото: https://www.artstation.com/artwork/8eqYWm

Фото: https://www.artstation.com/artwork/8eqYWm

Чтобы показать, как модель персонажа выглядела бы в игре, он подготовил видео, предупредив, что обладает ограниченными навыками в анимации.

Видео опубликовано на YouTube-канале MIWI.

Dino Crisis — серия игр в жанре Action-adventure, созданная Capcom и состоящая из трёх игр. Первая часть вышла в 1999-м на PlayStation, а спустя год на ПК и Dreamcast. Вторая часть появилась в том же 2000-м на PlayStation, а спустя два года была портирована на ПК. Последняя на данный момент третья часть вышла эксклюзивно в 2003-м на приставке Xbox.

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