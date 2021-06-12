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Трейлер Far Cry 6 с выставки E3 2021

Скучали по Ваасу? В сезонный пропуск Far Cry 6 войдёт DLC с играбельными злодеями серии
Анастасия Климова
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Ubisoft в рамках E3 сообщила, что сезонный пропуск даст геймерам примерить на себя роль трёх культовых злодеев предыдущих игр серии. Речь о Ваасе Монтенегро из Far Cry 3, Пагане Мине из Far Cry 4 и Джозефе Сиде из Far Cry 5. Контент Season Pass также будет включать в себя DLC Blood Dragon для Far Cry 3.

Видео опубликовано на YouTube-канале Ubisoft North America.

Также в рамках презентации показали трейлер предстоящей Far Cry 6. В нём группа беженцев пытается сбежать в США, но их лодку берут на абордаж. На борту появляется Джанкарло Эспозито. Зачем? Это вы узнаете в трейлере:

Видео опубликовано на YouTube-канале Ubisoft Россия.

Far Cry 6 выйдет 7 октября текущего года на PlayStation 4 и PlayStation 5, ПК, Xbox One и Xbox Series X, а также в Google Stadia. Игра расскажет историю Дани Рохаса с острова Яра, а антагонистом станет диктатор Антон Кастильо, который мечтает, чтобы его сын Диего пошёл по стопам отца.

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