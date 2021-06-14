Боец UFC Исраэль Адесанья появился на ринге в образе Рейдена из Mortal Kombat

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья давно известен своей любовью к «ярким появлениям». Он не изменил себе и во вчерашнем бое.



На бой с Марвином Веттори на UFC 263 Адесанья преобразился в Рейдена из серии Mortal Kombat. Боец появился в канонической азиатской шляпе, которая является классическим атрибутом бога грома. Также он дополнил образ японской маской с клыками, которую персонаж иногда носил. По итогу боя Исраэль Адесанья сохранил за собой статус чемпиона в среднем весе UFC.

Рейден — бог грома из игровой вселенной Mortal Kombat. Он обладает ударом молнией, умеет телепортироваться, летать и изменять размеры своего тела.

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