Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Фильм Mortal Kombat занял второе место в «пиратском топе» за май

Фильм Mortal Kombat занял второе место в «пиратском топе» за май
Анастасия Климова
Комментарии

Компания Group-IB подготовила список фильмов, которые наиболее активно скачивались пиратами в прошедшем месяце.

Наиболее популярным стал научно-фантастический фильм режиссёра Александра Ажа «Кислород», который вышел на Netflix 12 мая. На IMDb его рейтинг составляет 6.50 из 10. Второе место занял боевик Mortal Kombat, вышедший в России 8 апреля. А замыкает тройку американский научно-​фантастический фильм «Звёздный рубеж».

В топ также попали «Турист» режиссёра Андрея Батова, «Нечестивые» Эвана Спилиотопулоса, «Те, кто желает мне смерти» Тейлора Шеридана, «Заклятие 3: по воле дьявола» Майкла Чавеса.

Полный топ-10 за май приводим ниже:

  1. Кислород
  2. Mortal Kombat
  3. Звёздный рубеж
  4. Турист
  5. Нечестивые
  6. Те, кто желает мне смерти
  7. Заклятие 3: по воле дьявола
  8. Ограбление во благо
  9. Рождён чемпионом
  10. Земля.
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021