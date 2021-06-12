Фильм Mortal Kombat занял второе место в «пиратском топе» за май

Компания Group-IB подготовила список фильмов, которые наиболее активно скачивались пиратами в прошедшем месяце.



Наиболее популярным стал научно-фантастический фильм режиссёра Александра Ажа «Кислород», который вышел на Netflix 12 мая. На IMDb его рейтинг составляет 6.50 из 10. Второе место занял боевик Mortal Kombat, вышедший в России 8 апреля. А замыкает тройку американский научно-​фантастический фильм «Звёздный рубеж».



В топ также попали «Турист» режиссёра Андрея Батова, «Нечестивые» Эвана Спилиотопулоса, «Те, кто желает мне смерти» Тейлора Шеридана, «Заклятие 3: по воле дьявола» Майкла Чавеса.

Полный топ-10 за май приводим ниже: