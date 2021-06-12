Фильм Mortal Kombat занял второе место в «пиратском топе» за май
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Компания Group-IB подготовила список фильмов, которые наиболее активно скачивались пиратами в прошедшем месяце.
Наиболее популярным стал научно-фантастический фильм режиссёра Александра Ажа «Кислород», который вышел на Netflix 12 мая. На IMDb его рейтинг составляет 6.50 из 10. Второе место занял боевик Mortal Kombat, вышедший в России 8 апреля. А замыкает тройку американский научно-фантастический фильм «Звёздный рубеж».
В топ также попали «Турист» режиссёра Андрея Батова, «Нечестивые» Эвана Спилиотопулоса, «Те, кто желает мне смерти» Тейлора Шеридана, «Заклятие 3: по воле дьявола» Майкла Чавеса.
Полный топ-10 за май приводим ниже:
- Кислород
- Mortal Kombat
- Звёздный рубеж
- Турист
- Нечестивые
- Те, кто желает мне смерти
- Заклятие 3: по воле дьявола
- Ограбление во благо
- Рождён чемпионом
- Земля.
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