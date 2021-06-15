Видео про мини-холодильник Xbox оказалось популярнее, чем видео про S.T.A.L.K.E.R. 2

Видео про мини-холодильник в виде Xbox Series X оказалось популярнее на YouTube, чем видео с геймплеем S.T.A.L.K.E.R. 2.

Тема с холодильником развилась благодаря обычным игрокам, которые заметили, что новая консоль от Microsoft напоминает холодильник. Тогда компания создала три больших холодильника. Первый предназначался для Снуп Догга, второй подарили блогерше iJustine, а третий разыграли среди игроков.

Но и на этом история с холодильниками в виде Xbox не закончилась. 13 июня Microsoft представила мини-холодильник Xbox, который можно будет приобрести незадолго до новогодних праздников.

Компания анонсировала холодильник роликом на YouTube, который на момент публикации заметки собрал почти 2 миллиона просмотров. Для сравнения видео с геймплеем S.T.A.L.K.E.R. 2 имеет чуть более 1 миллиона просмотров.

Видео опубликовано на YouTube-канале Xbox.