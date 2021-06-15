Главного героя новой Final Fantasy высмеяли в соцсетях

В рамках игровой выставки E3 2021 компания Square Enix и студия-разработчик Team Ninja представили ролевой экшен Stranger Of Paradise: Final Fantasy Origin. Трейлер вызвал у геймеров смешанные чувства. По мнению многих комментаторов, главный герой в обычной футболке рядом с персонажами в доспехах выглядел крайне комично и странно.
Кроме того, поклонники серии посмеялись над тем, что в продемонстрированном трейлере слово «хаос» говорили слишком часто. По словам комментаторов, «примерно десять раз в минуту».
Игра выйдет в 2022 году на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК. В PSN выложена демоверсия для PS5, которую можно опробовать до 24 июня. Правда, согласно многочисленным сообщениям, на данный момент демо просто не запускается. Аваторы уже нашли причину проблемы и работают над её устранением.
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