Представлена Final Fantasy в стиле Dark Souls

Square Enix анонсировала новую игру по франшизе Final Fantasy. Игра называется Stranger Of Paradise: Final Fantasy Origin. За её разработку отвечает Team Ninja, а игровой процесс во многом напоминает Dark Souls и Nioh — предыдущую работу студии. Вместе с анонсом авторы показали дебютный трейлер с фрагментами геймплея.

В ролике главные герои сражаются с противниками в антураже тёмного фэнтези. Персонажи используют разнообразное холодное оружие, а полумёртвого противника добивают мощным кристаллическим ударом.



Разработчики пообещали бесплатную демоверсию, которая будет доступна только на PlayStation 5. Она появится в магазине консоли через некоторое время после завершения выставки.

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation Universe.

Stranger Of Paradise: Final Fantasy Origin выйдет в 2022 году на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series.